Вторые в Европе: Литва вышла на рекордный уровень заболеваемости
Литва по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе, ее опережает только Люксембург.
Литва по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе, ее опережает только Люксембург.
Кроме того, коронавирус все чаще становится причиной смерти молодых людей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве за последние 14 дней показатель заболеваемости COVID-19 составил 1187,9 случаев на 100 000 жителей, а уровень смертности 11,3 случаев на 100 000.
В Люксембурге фиксируют 1292,9 случая на 100 000 жителей, а показатель смертности — 15,6. На третьем месте Хорватия — соответственно 1186,5 и 21,3 случай на 100 000 жителей. В Словении эти показатели составляют соответственно 1001,9 и 25,6 случаев на 100 000 жителей. Самый высокий показатель смертности фиксируется в Болгарии — 26,8, показатель уровня заболевания составляет 542 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней. Высокий уровень смертности фиксируют и в Венгрии — 23,1 уровень заболеваемости в этой стране составляет — 744,5 случая.
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