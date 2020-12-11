Вторые в Европе: Литва вышла на рекордный уровень заболеваемости

Кроме того, коронавирус все чаще становится причиной смерти молодых людей. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве за последние 14 дней показатель заболеваемости COVID-19 составил 1187,9 случаев на 100 000 жителей, а уровень смертности 11,3 случаев на 100 000.

В Люксембурге фиксируют 1292,9 случая на 100 000 жителей, а показатель смертности — 15,6. На третьем месте Хорватия — соответственно 1186,5 и 21,3 случай на 100 000 жителей. В Словении эти показатели составляют соответственно 1001,9 и 25,6 случаев на 100 000 жителей. Самый высокий показатель смертности фиксируется в Болгарии — 26,8, показатель уровня заболевания составляет 542 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней. Высокий уровень смертности фиксируют и в Венгрии — 23,1 уровень заболеваемости в этой стране составляет — 744,5 случая.