Второй осведомитель дал показания о разговоре Трампа с Зеленским. Из-за него президенту США грозит импичмент

Второй информатор также является сотрудником разведки и располагает данными из первых рук относительно утверждений, сделанных в жалобе первого осведомителя. Второй информатор уже побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что еще один сотрудник американской разведки обдумывает целесообразность подачи жалобы из-за отношений Трампа с Украиной. Неизвестно, об этом ли человеке Зейд сообщил ABC News.

В июле Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил Владимира Зеленского провести расследования против своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Этот разговор стал главным поводом для жалобы, которую в сентябре подал против Трампа сотрудник американской разведки. Вскоре после этой жалобы Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа.