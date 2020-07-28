Вторая волна? В Латвии восстановят ограничения из-за новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщил Аудзишс, сегодня ответственные специалисты консультировались о дальнейших действиях с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Ограничения будут относиться ко всем работникам муниципальных учреждений, о них будут информированы и жители края. По мнению Аудзишса, в последнее время в обществе уменьшилась осторожность, поэтому будут строгие требования по соблюдению двухметровой дистанции, напоминания о гигиенических мерах и редком посещении общественных мест.

С 22 по 27 июля в Гулбенском крае было выявлено восемь случаев Covid-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!