Вторая волна? В Латвии восстановят ограничения из-за новых случаев заражения коронавирусом

После того, как в Гулбенском крае (северо-запад Латвии) Covid-19 заболели 8 человек, председатель краевой думы Нормунд Аудзишс издаст распоряжение о мерах по ограничению распространения болезни, аналогичные тем, которые действовали в стране в период чрезвычайного положения.
Как сообщил Аудзишс, сегодня ответственные специалисты консультировались о дальнейших действиях с Центром профилактики и контроля заболеваний.
Ограничения будут относиться ко всем работникам муниципальных учреждений, о них будут информированы и жители края. По мнению Аудзишса, в последнее время в обществе уменьшилась осторожность, поэтому будут строгие требования по соблюдению двухметровой дистанции, напоминания о гигиенических мерах и редком посещении общественных мест.
С 22 по 27 июля в Гулбенском крае было выявлено восемь случаев Covid-19.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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