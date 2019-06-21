Вторая волна протестов накрыла Тбилиси

Накануне вечером акция протеста переросла в беспорядки. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, в ответ на это полиция применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе корреспондент ”Газеты.Ru”.

В настоящее время на площади перед зданием парламента собрались несколько сотен человек.

Сотрудники аппарата парламента Грузии покинули здание по соображениям безопасности.