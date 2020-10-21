Вторая волна наступает: Чехия вводит в четверг локдаун
Из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом правительство Чехии ужесточает меры борьбы с пандемией. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула в среду, 21 октября.
Из-за сильного роста числа заразившихся коронавирусом правительство Чехии ужесточает меры борьбы с пандемией. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула в среду, 21 октября.
В частности, в Чехии утром 22 октября вводится локдаун, в рамках которого должны временно закрыться для посетителей большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
Жителям страны будет разрешено покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, к врачу или купить продукты и товары первой необходимости. Разрешены также прогулки на природе, например, в парках. Кроме того, согласно распоряжению правительства, совершать поездки можно только в неотложных случаях, а число социальных контактов следует сократить до "необходимого минимума".
В Чехии — сильный рост числа заражений коронавирусом
В Чехии насчитывается в общей сложности почти 194 тысячи случаев заражения коронавирусом, при этом в последние недели число инфицированных сильно выросло. 21 октября был зафиксирован суточный прирост в 11 984 случаев. Во многих других странах мира число зараженных SARS-CoV-2 также сильно растет.
Ряд стран Евросоюза в отдельных регионах ввели комендантский час и другие ограничения в отдельных регионах. Накануне Ирландия стала первой страной ЕС, где локдаун действует на всей территории страны. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом школы и детсады остаются открытыми.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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