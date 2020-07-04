Вторая волна коронавируса в Израиле: свыше 1,1 тысячи зараженных в сутки

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19. В последний раз в Израиле было 10 тысяч активных случаев в середине апреля.

В четверг Нетаньяху объявил, что страна восстановит ряд ограничений, которые ранее были сняты, заверив, что правительство не собирается возвращать Израиль в герметичный карантин.

Так, он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также — на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.

Премьер-министр Израиля призвал молодежь не навещать в ближайшее время своих пожилых родственников или хотя бы не обнимать их (самому Нетаньяху 70 лет). Он заявил, что понимает раздражает израильтян по поводу ношения масок в летнюю жару, но считает это необходимостью в сложившейся ситуации.

В Минздраве страны отметили, что с нынешними условиями необходимо вновь отправить страну на карантин, но израильское руководство сконцентрировано на экономической ситуации после первой вспышки коронавируса и отвергает эту идею.

По сравнению с другими странами мира в Израиле в первую волну пандемии было не так много зараженных. Этому поспособствовали быстро введенные меры безопасности. В конце мая их сняли, поскольку заражаемость стабильно пошла на спад.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии COVID-19 с учетом новых случаев в стране выявлено немногим более 28 тысяч инфицированных, более 17 тысяч заболевших выздоровели, 326 скончались.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!