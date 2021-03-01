Вторая страна Евросоюза одобрила использование российской вакцины ”Спутник V”(21)
Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса ”Спутник V”, сообщается на странице вакцины в Twitter.
Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса ”Спутник V”, сообщается на странице вакцины в Twitter.
”Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование ”Спутник V”, — говорится в сообщении.
Страна закупит 2 млн доз российской вакцины, объявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает Минздрав республики. По словам Матовича, вакцинация ”Спутником V” будет добровольной и без возрастных ограничений, а начаться она может как минимум через две недели.
Желающие пройти вакцинацию ”Спутником V” при этом должны будут подтвердить, что хотят привиться препаратом, который пока не получил одобрения европейского регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA).
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