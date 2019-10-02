ВТО разрешила Трампу вести торговую войну против Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что будет "недальновидно и контрпродуктивно", если США действительно введут разрешенные ВТО пошлины. По ее словам, в этом случае у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же. "Мы дождемся того, что сделает администрация США", - заявила в свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель.

11 апреля 2019 года ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 млрд долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus - от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда же пригрозили Евросоюзу штрафными мерами.