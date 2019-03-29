Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным пока не обсуждалась, сообщил Песков

"Вы знаете, пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится. Но посмотрим, время еще есть", — сказал Песков журналистам.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что президент Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит с рабочим визитом Москву, где откроет отреставрированное историческое здание посольства республики. Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад — в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал Томас Хендрик Ильвес.