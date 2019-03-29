29.03.2019, 14:21

Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным пока не обсуждалась, сообщил Песков

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РИА "Новости"
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Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным пока не обсуждалась, сообщил Песков
Foto: Sergei Savostyanov, Sergei Savostyanov/TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд во время ее визита в Москву 18 апреля пока не значится в планах.

"Вы знаете, пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится. Но посмотрим, время еще есть", — сказал Песков журналистам.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что президент Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит с рабочим визитом Москву, где откроет отреставрированное историческое здание посольства республики. Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад — в 2011 году на освящении церкви святого Яана (Иоанна) в Санкт-Петербурге побывал Томас Хендрик Ильвес.

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