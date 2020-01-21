Вспышка нового коронавируса в Китае: число погибших достигло шести

По словам мэра, по данным на вечер 20 января в Ухане зафиксировали 298 случаев заболевания.

С начала декабря в китайском городе Ухань идет распространение ранее неизвестного вируса. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию.

Первый человек умер от пневмонии неизвестного происхождения 11 января. Общее число заразившихся на тот момент составляло 41 человек, семь из них находились в тяжелом состоянии. По состоянию на 19 января жертвами вируса стали четыре человека. По информации муниципального комитета по делам здравоохранения Уханя, из 198 заразившихся 25 смогли преодолеть болезнь. Еще 169 человек, 35 из которых в тяжелом состоянии, остаются в больницах.

20 января первый случай заболевания зафиксировали в Южной Корее. Заболевшей женщиной оказалась гражданка Китая. Из-за вспышки короновируса Всемирная организация здоровья созовет 22 января экстренное заседание.