24.02.2020, 09:09

Вспышка коронавируса в Италии: три человека скончались, в Венеции отменяют карнавал, в Милане — показы мод и футбольные матчи


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Вспышка коронавируса в Италии: три человека скончались, в Венеции отменяют карнавал, в Милане — показы мод и футбольные матчи
Claudia Greco/AGF/SIPA

Власти Италии заявили о резком росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране. К вечеру 23 февраля зафиксированы 152 случая заболевания и три смертельных исхода, сообщает Ansa. 26 заразившихся находятся в тяжелом состоянии в больницах. Это крупнейшая вспышка COVID-19 в Европе, пишет "Медуза".

Как пишет DW, три человека скончались.

Вирус распространился на севере Италии, в основном в административных областях Ломбардия и Венето. Также есть заразившиеся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт.

Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Пострадавшие регионы закрываются на карантин. Отменяются занятия в школах и университетах, приостановлены разнообразные публичные мероприятия, в том числе спортивные. Ранее сообщалось об отмене нескольких футбольных матчей Серии А. В Ломбардии прекращены все религиозные службы в церквях и храмах.

В Милане, где проходит Неделя моды, дом Armani объявил, что 23 февраля проведет показ мод без зрителей за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте модного дома.

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В Венеции будет досрочно завершен ежегодный Венецианский карнавал. Запланированные мероприятия состоятся только в воскресенье. Прочие городские мероприятия также отменяются вплоть до начала марта.

Италия прекратила авиасообщение с Китаем, с которого в декабре 2019 года началось распространение COVID-19. С начала эпидемии в КНР инфекцией заразились более 77 тысяч человек, погибли 2442 человека. За пределами Китая крупнейшими очагами заболеваний стали Япония и Южная Корея. В Японии заболели более 750 человек, в основном, это пассажиры круизного лайнера ”Даймонд Принсесс”, стоящего в порту Иокогамы. Трое пассажиров погибли. В Южной Корее число заразившихся превысило 600 человек, пятеро погибли. Всего, по состоянию на 23 февраля, в мире за пределами КНР COVID-19 заразились более 1800 человек. 20 человек погибли.

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