Вспышка коронавируса в Италии: три человека скончались, в Венеции отменяют карнавал, в Милане — показы мод и футбольные матчи

Как пишет DW, три человека скончались.

Вирус распространился на севере Италии, в основном в административных областях Ломбардия и Венето. Также есть заразившиеся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт.

Во многих городах вводятся строгие ограничительные меры. Пострадавшие регионы закрываются на карантин. Отменяются занятия в школах и университетах, приостановлены разнообразные публичные мероприятия, в том числе спортивные. Ранее сообщалось об отмене нескольких футбольных матчей Серии А. В Ломбардии прекращены все религиозные службы в церквях и храмах.

В Милане, где проходит Неделя моды, дом Armani объявил, что 23 февраля проведет показ мод без зрителей за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте модного дома.

Театр ”Ла Скала” объявил об отмене всех спектаклей, начиная с воскресенья.

В Венеции будет досрочно завершен ежегодный Венецианский карнавал. Запланированные мероприятия состоятся только в воскресенье. Прочие городские мероприятия также отменяются вплоть до начала марта.