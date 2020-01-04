Все поменялось: Белоруссия договорилась о возобновлении прокачки нефти из России

В компании ”Транснефть” сообщили РИА Новости, что получили заявку на прокачку 133 тысячи тонн нефти в Белоруссию. ”Белнефтехим” отметил, что новая партия нефти и старые запасы сырья позволят обеспечить работу обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Поставщиком ”Белнефтехима” выступила российская компания, название которой не сообщается. Источники ”Интерфакса” заявили, что поставлять нефть в Белоруссию по цене без премии поставщика готовы две российские компании — ”Русснефть” и ”Нефтиса”, входящие в группу ”Сафмар” Михаила Гуцериева.