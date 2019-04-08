Временный мэр Риги Буров рассказал о главных проблемах столицы

Исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге!", ЧСР) обещает в первую очередь заняться проблемами муниципальных предприятий Rīgas satiksmе (RS) и Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), а также латанием выбоин на улицах столицы.
В понедельник утром, 8 апреля, Буров интервью Латвийскому радио рассказал, что первый вопрос, решением которого следует заняться возглавленному Буровым Рижскому самоуправлению — это Rīgas satiksme. Прежде всего необходимо выбрать совет предприятия , на места в котором в понедельник должен быть объявлен конкурс. Совет должен быть выбран в середине мая, и после этого будет объявлен конкурс для поиска членов правления RS, начнется работа над бюджетом предприятия, начнется выполнение предложений, полученных в результате проведенного в RS аудита.
В качестве следующих проблем, требующих решения, Буров назвал заделывание выбоин на улицах Риги и улучшение работы RNP, где также необходимо выбрать совет и еще одного члена правления, вместе с которыми придется думать об улучшении деятельности RNP, так как получено очень много объективных и субъективных жалоб.
Буров признал, что, по сути, это вопросы, которыми занимается вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие"), но Буров пообещал, что и сам не будет уходить от ответственности. Он подчеркнул, что в сферы ответственности "Согласия "вмешивался" и в то время, пока мэром был Нил Ушаков ("Согласие"). Например, именно Буров предложил назначить на должность временного руководителя RS Эрнеста Саулитиса, потому что тот уже много лет является квалифицированным юристом.
Исполняющий обязанности мэра Риги подчеркнул, что также в 2019 году до осени следует принять новый план развития города Риги и представить предложения Риги, которые будут включены в план развития страны, чтобы самоуправление могло успешно осваивать средства европейских фондов.
Об избрании Ушакова в Европейский парламент Буров говорил как об уже случившемся факте, отметив, что после выборов — в конце июня или в начале июля — должен быть избран и новый мэр Риги (мэра города в Латвии избирает городская дума — прим. Delfi). Буров не ответил, намеревается ли он сам быть кандидатом на пост мэра Риги.