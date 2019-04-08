Временный мэр Риги Буров рассказал о главных проблемах столицы

В понедельник утром, 8 апреля, Буров интервью Латвийскому радио рассказал, что первый вопрос, решением которого следует заняться возглавленному Буровым Рижскому самоуправлению — это Rīgas satiksme. Прежде всего необходимо выбрать совет предприятия , на места в котором в понедельник должен быть объявлен конкурс. Совет должен быть выбран в середине мая, и после этого будет объявлен конкурс для поиска членов правления RS, начнется работа над бюджетом предприятия, начнется выполнение предложений, полученных в результате проведенного в RS аудита.

В качестве следующих проблем, требующих решения, Буров назвал заделывание выбоин на улицах Риги и улучшение работы RNP, где также необходимо выбрать совет и еще одного члена правления, вместе с которыми придется думать об улучшении деятельности RNP, так как получено очень много объективных и субъективных жалоб.

Буров признал, что, по сути, это вопросы, которыми занимается вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие"), но Буров пообещал, что и сам не будет уходить от ответственности. Он подчеркнул, что в сферы ответственности "Согласия "вмешивался" и в то время, пока мэром был Нил Ушаков ("Согласие"). Например, именно Буров предложил назначить на должность временного руководителя RS Эрнеста Саулитиса, потому что тот уже много лет является квалифицированным юристом.