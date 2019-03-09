Врачи: В Риге дети "сбрасывают" пожилых родителей в больницу на время своего путешествия

Дошло до того, что работники больниц даже могут предчувствовать наплыв лжебольных пожилых "пациентов". "Это Рождество, горнолыжный сезон, или какие-нибудь длинные выходные, выпадающие по календарю", — говорит Вейнберга. "Если привозят пожилого человека, у него всегда найдется что лечить. Даже если сотрудники подозревают, что его привезли потому, что родственники хотят съездить куда-то отдохнуть, мы не можем отказать, мы так не делаем", — пояснила представитель клиники.

Пожилых людей обычно привозят в больницу со словами "у бабушки что-то болит", "у нее сегодня кружится голова", "у нее давящие боли в районе сердца". "Люди умные, все читают, информации много. Поэтому рассказать об определенных признаках, которые могут быть основой для подозрения на конкретную болезнь, не так уж и трудно", — говорит она.

Представитель Восточной больницы Ингуна Потетинова указывает, что нередко персоналу лечебного учреждения приходится выслушивать незаслуженные упреки, грубые слова и угрозы, когда эти "ложно остро заболевшие" узнают, что их доставят обратно домой. Она подчеркивает: если больница констатирует, что жалобы пациента сфабрикованы и неотложная медпомощь ему не нужна, родственники должны считаться с тем, что лжебольного отвезут туда, откуда он прибыл. Причем вызывается специальный транспорт, являющийся платной услугой, за которую придется заплатить самой семье.

"Бывают ситуации, когда происходит эскалация, и приходилось даже подключать полицию, потому что по прибытии на место жительства двери этому пожилому человеку не открывают. И здесь следует напомнить о норме закона, которая гласит, что у человека есть право попасть в свое место жительства", — говорит Потетинова. Такие истории наглядно показывают, до какой степени отчаяния доходят близкие в моменты, когда они сами по каким-то причинам времено не могут обеспечить уход за этими пожилыми людьми, отмечает она.

Также следует помнить: если человек приходит в больницу с выдуманной историей, врачи проводят все необходимые обследования, чтобы выяснить, что с пациентом. Это тратит ресурсы лечебного учреждения и деньги всех налогоплательщиков. Если выясняется, что угрозы жизни нет и лечение в стационаре не требуется, заведение может потребовать заплатить за оказанные услуги. Например, полная стоимость одного койко-дня — 79 евро, консультация врача — 20 евро, компьютерная томография — начиная от 75 евро.

Не обязательно врать, если нужен уход за человеком

В связи с этим в Министерстве благосостояния Delfi отметили, что есть и альтернативы тому, чтобы выдумывать истории и везти родственника в больницу. "Такие услуги, которые называются "моментом передышки", обеспечивают самоуправления", — пояснил представитель отдела общественных отношений Минблага Эгил Зариньш. По его словам, следует обращаться в социальную службу самоуправления, "где объяснять, как это возможно устроить".

Delfi обратился за дальнейшими разъяснениями в Департамент благосостояния Рижской думы. Его представитель Лита Брице рассказала, что Рижская дума дает возможность получить разнообразные услуги по месту жительства человека, который из-за возраста или функциональных нарушений не может вести быт самостоятельно, или же живущие вместе с ним члены семьи из-за возраста, состояния здрровья или занятости на работе не могут позаботиться в должном размере.

Имеется также отдельная система помощи, которую называют "кнопкой безопасности" — в данном случае помощь доступна круглосуточно и без выходных, сочитая и функции скорой помощи, и психологической поддержки, и ухода.

Уровни ухода делятся по длительности услуг в течение недели. На первом уровне уход необходим до 4 часов в неделю, на втором — до 6 часов в неделю, на третьем — до 12 часов, а на четвертом — до 35 часов в неделю. Если клиент желает, чтобы уход за пожилым человеком оказывался круглосуточно, следует договориться с исполнителем за отдельную плату.

Уход как услугу социальной опеки Рижская дума полностью оплачивает в том случае, если доходы данного лица и живущих с ним членов семьи не превышают размер минимальной зарплаты — 430 евро в месяц "на руки" для каждого члена семьи.