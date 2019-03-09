09.03.2019, 17:40

Врачи: В Риге дети "сбрасывают" пожилых родителей в больницу на время своего путешествия

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rus.DELFI.lv
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Koduhooldajad
KoduhooldajadFoto: Argo Ingver

Латвийские больницы не являются пансионатами, в которых можно на время своего отпуска или отъезда оставить родственника. Однако и Рижская Восточная клиническая больница, и клиника им. Страдиня регулярно сталкиваются с таким подходов. Человек доставляет в больницу своего пожилого родственника, которому якобы стало плохо, рассказали Delfi медики.

В разговоре с Delfi врачи приводят конкретные случаи. "Родственники рассказывали медикам скорой помощи о некой полученной травме, которую получила пожилая женщина. На месте достоверность их слов проверить было нельзя. На основании рассказа родственников даму доставили в больницу. После проведенного обследования выяснилось, что их слова не соответстуют действительности, и лечение женщине на самом деле не требовалось", — рассказал глава клиники неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы Алексей Вишняков.

Когда врачи заявили, что родственницу нужно везти обратно домой, ее семья сильно смутилась. "Сказали, что им негде сейчас ее оставить, так как едут за границу, а дома она одна не может остаться". Дама находится в ясном сознании, но ее возможнсти передвижения ограничены. Это значит, что для нее самым лучшим в данной ситуации была бы помощь, которую можно получить дома", — сказал Вишняков.

Оказывается, такое поведение — обыденность. В Восточной больнице ежедневно происходит один-два подобных случая. Клинику люди хотят использовать как замену гостинице, пансионату или вытрезвителю. Представитель клиники им. Страдиня Янита Вейнберга подтвердила, что и в этой больнице регулярно сталкиваются с такими случаями. Так, еще с прошлой недели в клинике находятся два таких пациента.

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Дошло до того, что работники больниц даже могут предчувствовать наплыв лжебольных пожилых "пациентов". "Это Рождество, горнолыжный сезон, или какие-нибудь длинные выходные, выпадающие по календарю", — говорит Вейнберга. "Если привозят пожилого человека, у него всегда найдется что лечить. Даже если сотрудники подозревают, что его привезли потому, что родственники хотят съездить куда-то отдохнуть, мы не можем отказать, мы так не делаем", — пояснила представитель клиники.

Пожилых людей обычно привозят в больницу со словами "у бабушки что-то болит", "у нее сегодня кружится голова", "у нее давящие боли в районе сердца". "Люди умные, все читают, информации много. Поэтому рассказать об определенных признаках, которые могут быть основой для подозрения на конкретную болезнь, не так уж и трудно", — говорит она.

Представитель Восточной больницы Ингуна Потетинова указывает, что нередко персоналу лечебного учреждения приходится выслушивать незаслуженные упреки, грубые слова и угрозы, когда эти "ложно остро заболевшие" узнают, что их доставят обратно домой. Она подчеркивает: если больница констатирует, что жалобы пациента сфабрикованы и неотложная медпомощь ему не нужна, родственники должны считаться с тем, что лжебольного отвезут туда, откуда он прибыл. Причем вызывается специальный транспорт, являющийся платной услугой, за которую придется заплатить самой семье.

"Бывают ситуации, когда происходит эскалация, и приходилось даже подключать полицию, потому что по прибытии на место жительства двери этому пожилому человеку не открывают. И здесь следует напомнить о норме закона, которая гласит, что у человека есть право попасть в свое место жительства", — говорит Потетинова. Такие истории наглядно показывают, до какой степени отчаяния доходят близкие в моменты, когда они сами по каким-то причинам времено не могут обеспечить уход за этими пожилыми людьми, отмечает она.

Также следует помнить: если человек приходит в больницу с выдуманной историей, врачи проводят все необходимые обследования, чтобы выяснить, что с пациентом. Это тратит ресурсы лечебного учреждения и деньги всех налогоплательщиков. Если выясняется, что угрозы жизни нет и лечение в стационаре не требуется, заведение может потребовать заплатить за оказанные услуги. Например, полная стоимость одного койко-дня — 79 евро, консультация врача — 20 евро, компьютерная томография — начиная от 75 евро.

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В связи с этим в Министерстве благосостояния Delfi отметили, что есть и альтернативы тому, чтобы выдумывать истории и везти родственника в больницу. "Такие услуги, которые называются "моментом передышки", обеспечивают самоуправления", — пояснил представитель отдела общественных отношений Минблага Эгил Зариньш. По его словам, следует обращаться в социальную службу самоуправления, "где объяснять, как это возможно устроить".

Delfi обратился за дальнейшими разъяснениями в Департамент благосостояния Рижской думы. Его представитель Лита Брице рассказала, что Рижская дума дает возможность получить разнообразные услуги по месту жительства человека, который из-за возраста или функциональных нарушений не может вести быт самостоятельно, или же живущие вместе с ним члены семьи из-за возраста, состояния здрровья или занятости на работе не могут позаботиться в должном размере.

Имеется также отдельная система помощи, которую называют "кнопкой безопасности" — в данном случае помощь доступна круглосуточно и без выходных, сочитая и функции скорой помощи, и психологической поддержки, и ухода.

Уровни ухода делятся по длительности услуг в течение недели. На первом уровне уход необходим до 4 часов в неделю, на втором — до 6 часов в неделю, на третьем — до 12 часов, а на четвертом — до 35 часов в неделю. Если клиент желает, чтобы уход за пожилым человеком оказывался круглосуточно, следует договориться с исполнителем за отдельную плату.

Уход как услугу социальной опеки Рижская дума полностью оплачивает в том случае, если доходы данного лица и живущих с ним членов семьи не превышают размер минимальной зарплаты — 430 евро в месяц "на руки" для каждого члена семьи.

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