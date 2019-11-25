Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа

По мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится далее.

"С медицинской точки зрения ситуация неотложная. Нельзя терять времени", — подчеркнули врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции. В своей оценке они опирались на свидетельства очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет Нильса Мельцера, спецпредставителя ООН по расследованию пыток.

Дело Джулиана Ассанжа

19 ноября прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении австралийского разоблачителя по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году. Полученные "доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение" Ассанжу, сообщило ведомство, в мае 2019 года повторно открывшее уголовное дело и запросившее европейский ордер на его арест.