Врачи сообщили об опасном для жизни заболевании Ассанжа

Более 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжанаходится в опасности. Отбывающий тюремный срок разоблачитель нуждается в срочной медицинской и психологической помощи, предупредили они в письме на имя главы МВД Великобритании Прити Пател, опубликованном в понедельник, 25 ноября.
По мнению медиков из восьми стран, в том числе Германии, Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику. Имеются "реальные опасения", что в тюрьме Ассанж "может умереть", говорится далее.
"С медицинской точки зрения ситуация неотложная. Нельзя терять времени", — подчеркнули врачи, выразив сомнение в том, что состояние здоровья 48-летнего Ассанжа позволяет ему участвовать в предстоящих слушаниях по запросу США о его экстрадиции. В своей оценке они опирались на свидетельства очевидцев, присутствовавших на судебных слушаниях 21 октября, а также на отчет Нильса Мельцера, спецпредставителя ООН по расследованию пыток.
Дело Джулиана Ассанжа
19 ноября прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении австралийского разоблачителя по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году. Полученные "доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение" Ассанжу, сообщило ведомство, в мае 2019 года повторно открывшее уголовное дело и запросившее европейский ордер на его арест.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. Он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш к юго-востоку от Лондона.
Джулиан Ассанж с 2012 года укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. В 2017 году шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
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