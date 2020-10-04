Врач сообщил об улучшении состояния Трампа

Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. Конли отметил, что, ”как и в случае с любым заболеванием”, президенту иногда становится лучше, а иногда — хуже.

С того момента, как Трампу поставили диагноз, у него сильно снизился уровень насыщения крови кислородом, рассказал Конли. В пятницу, 2 октября, врачи дали ему дополнительный кислород.

Конли сообщил, что врачи назначили президенту США дексаметазон — ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19. Помимо этого, Трампа начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.

Трамп сообщил, что сдал вместе с женой Меланией положительный тест на COVID-19, 2 октября. Это произошло после того, как инфекцию обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота. В этот день его состояние резко ухудшилось, поднялась температура, рассказывали в Белом доме. В субботу, 3 октября, глава государства опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе.Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!