Врач — о том, что необходимо знать перед вакцинацией от COVID-19

В воскресенье в Эстонии началась вакцинация против коронавируса. Врач пояснил для издания ru.delfi.lt, что необходимо знать перед тем, как делать прививку.
"Говоря о вакцинации, мы должны помнить, что используем этот метод лечения уже 200 лет. <…> Попавшая к нам вакцина будет фактически использована впервые", — сказала врач-аллерголога и клинический иммунолог Каунасской клиники Ева Байорюнене.
Она подчеркнула, что через три недели после первой прививки нужно будет сделать повторную.
"Ученые подсчитали, что повторная прививка потребуется через 21 день, а через неделю после повторной уже можно сказать, что иммунная система будет готова защищаться", — пояснила врач.
"От первой дозы вакцины иммунитет не сформируется", — сказала она.
По ее словам, эта вакцина, как и любое лекарство, может иметь побочные эффекты, но они встречаются не очень часто.
"Разработчики препарата говорят, что наиболее частыми побочными эффектами могут быть жар, боли в мышцах, боль в месте инъекции. "Частые" означает, что встречаются более чем у 1 из 10 вакцинированных людей. Но в целом побочные реакции встречаются нечасто", — сказала Байорюнене.
По ее словам, случаи тяжелых анафилактических реакций, о которых сообщалось в СМИ, были только тремя исключениями из нескольких сотен тысяч — побочный эффект, который встречается очень редко. Также, по словам врача, аллергия возникает только в единичных случаях.
"Аллергия может быть на любой из компонентов вакцины, но исследователи обнаружили, что аллергические реакции на эту вакцину крайне редки", — сказала врач Каунасской клиники.
В субботу в Эстонию прибыла первая партия вакцины от COVID-19, содержащая 9750 доз вакцины для вакцинации 4875 человек.
Первая прибывшая в Эстонию вакцина — это Pfizer/Biontech COVID-19 Comirnaty, предназначенная для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет и старше.
Эстонские медики предупреждают, что вакцинация противопоказана в случае, если у человека есть гиперчувствительность к любому из активных или вспомогательных веществ вакцины, поэтому вакцинацию следует отложить в случае острого заболевания или заболевания с высокой температурой. Согласно информации в буклете вакцины, ее эффективность составляет 94,6%.
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