Впервые в новейшей истории в Японии казнен иностранец

Гражданин КНР был признан виновным в убийстве японской семьи из четырех человек. Преступление было совершено в 2003 году с двумя подельниками, также гражданами КНР, которые успели уехать в Китай, но были арестованы на родине. Один подельник был признан виновным и казнен в КНР в 2005 году, другой осужден на пожизненное заключение.

Смертная казнь приводится в Японии в исполнение через повешение.