Впервые после "черных полковников". Может ли Совет Европы исключить Россию из-за Навального

Обратиться с таким запросом в КС, кроме минюста, могут правительство, Верховный суд и президент.
При этом для Страсбурга решение КС юридического значения не имеет. Право толковать Европейскую конвенцию принадлежит только ЕСПЧ, а контролировать исполнение его решений может только Комитет министров Совета Европы.
Могут ли Россию исключить из Совета Европы?
У Комитета министров Совета Европы может быть несколько вариантов реакции на отказ России освободить Навального. "Могут утопить в разговорах, подождать постановления по этому делу по существу, — говорит главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев. — Но могут и обратиться в ЕСПЧ о неисполнении его решения по делу "Ив Роше" в рамках 46-й статьи Конвенции — повторить историю с делом Ильгара Мамедова".
Речь идет о процедуре признания государства Большой палатой ЕСПЧ нарушителем Конвенции. Сорок шестая статья обязывает государство всегда исполнять постановления ЕСПЧ и позволяет Комитету министров запросить Большую палату, исполнено ли это обязательство в конкретном деле.
Процедура была придумана в 2010 году как форма политического давления: в Страсбурге считают, что угроза прибегнуть к ней должна действовать как эффективный стимул. Но применили ее всего один раз — в похожем случае с азербайджанским оппозиционером Ильгаром Мамедовым.
Азербайджан угрожал Совету Европы выходом из организации, но в итоге оппозиционера освободил и обвинения с него снял.
"Да, единственный прецедент, созданный Ильгаром Мамедовым, пойдет на пользу многим, но Навальный должен знать, что для того, чтобы применить это правило, находясь за решеткой, мы должны были вести переписку с Комитетом министров в течение трех лет, — отреагировал на российскую историю сам Мамедов в "Фейсбуке". — На подведение итогов дела у нас ушло 2,5 года. Другими словами, это очень медленный процесс, но если у него есть силы заявить о своем праве, пусть он этого потребует".
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