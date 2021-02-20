Впервые после "черных полковников". Может ли Совет Европы исключить Россию из-за Навального

16 февраля ЕСПЧ принял обеспечительные меры по новому делу Навального — о нарушении властями России его права на жизнь (статья 2 Конвенции о защите прав человека). "Навальный до этого обвинял власти, что они его отравили, а теперь находится в тюрьме под их полным контролем", — уведомила Страсбург защита политика.

В ходатайстве о срочных мерах приводились косвенные доказательства угрозы: самолет с Навальным и сотнями других пассажиров власти перенаправили из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, его задержали без права на юридическую помощь, а в СИЗО "Московская тишина", где он находится, до этого случались самоубийства и смерти задержанных.

ЕСПЧ потребовал освободить оппозиционера из-за угрозы его жизни и здоровью до рассмотрения его жалобы по существу, но власти России сделать это отказались.

20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение об отправке Навального в колонию по делу "Ив Роше".

Что нарушает отказ освободить Навального?

ЕСПЧ принимает обеспечительные меры в рамках правила 39 собственного регламента еще до рассмотрения дела по существу. Это бывает в исключительных ситуациях: в 2020 году из 220 таких ходатайств по российским делам суд удовлетворил всего 36. Государство должно исполнять такие промежуточные решения немедленно.

Неисполнение требований считается нарушением 34-й статьи Конвенции, по ней государство обязано не препятствовать "эффективному осуществлению" права заявителя жаловаться в Страсбург. ЕСПЧ назначает за это компенсацию заявителю.

Россия и раньше нарушала эту статью: людей высылали в опасные для них страны или похищали, заключенным не обеспечивали указанный ЕСПЧ уровень медпомощи. Но в таких случаях власти никогда не заявляли, что бездействовали намеренно, и обещали не допускать этого в будущем.

Сейчас минюст России впервые заявил, что "обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией", и Россия раньше их исполняла "по доброй воле".

В минюсте, МИДе и в Кремле требование ЕСПЧ считают неправомерным.

По российской Конституции право признавать решение ЕСПЧ неисполнимым есть только у Конституционного суда (КС). Для этого он должен признать, что требование ЕСПЧ освободить Навального противоречит Конституции.