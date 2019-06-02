Возможно только в России? Должник спрятался от приставов в могиле и притворился мертвым

В ведомстве пояснили, что астраханец задолжал алименты больше чем на 200 тысяч рублей. При этом он не жил по месту регистрации и не приходил на прием к приставу-исполнителю, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

Судебные приставы выяснили, что неплательщик работает могильщиком на одном из городских кладбищ и отправились туда, чтобы найти его. "Администратор кладбища пояснил, что в настоящий момент работник непосредственно трудится — копает могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни", — сообщили в ФССП, комментируя курьез.

Со злостного неплательщика были взяты объяснения. В отношении него также начали проверку по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).