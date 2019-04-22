Возле церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик
Возле одной из церквей в городе Коломбо на Шри-Ланке произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на AP.
Возле одной из церквей в городе Коломбо на Шри-Ланке произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на AP.
По предварительным данным, сообщает Reuters, взрывное устройство, заложенное в грузовик, сработало, когда саперы пытались его обезвредить. О пострадавших не сообщается.
21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях, где в тот момент проходили богослужения в честь Пасхи. Погибли 290 человек, в том числе иностранцы, более 500 получили ранения.
Власти страны возложили ответственность за теракты, в которых участвовали смертники, на местную исламистскую группировку «Таухид джамаат».
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