Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили двоих человек

По меньшей мере двое человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передает "Медуза". Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил эту информацию.

По предварительной информации, люди получили ножевые ранения. Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этот район. На месте нападения найден подозрительный пакет.

Нападение произошло после того, как в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего получил угрозы в свой адрес.