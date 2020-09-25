25.09.2020, 13:53
Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранили четырех человек
В столице Франции снова неспокойно. Есть пострадавшие.
В столице Франции снова неспокойно. Есть пострадавшие.
По меньшей мере четверо человек пострадали во время нападения, произошедшего у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, передает "Медуза". Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил эту информацию.
По предварительной информации, люди получили ножевые ранения. Двоих подозреваемых разыскивают. Власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этот район. На месте нападения найден подозрительный пакет.
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