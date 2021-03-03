ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове, пишут РИА-Новости.
"После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском — ред.) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас", — написал Клюге в своем Twitter.
По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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