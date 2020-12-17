ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду предупредила о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года, пишет Интерфакс.
"Есть высокий риск дальнейшей активизации (распространения COVID-19 — ИФ) в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это", — сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление европейского подразделения ВОЗ.
В организации подчеркнули, что, несмотря на достижение "хрупкого прогресса", коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по европейскому региону.
В ВОЗ призвали общественность "не недооценивать важность личных решений" и предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников "нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".
Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.
"Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым", — отмечается в заявлении.
Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Кабаева в водолазке по фигуре и юбке гофре предстала в зале
Как часто нужно менять постельное белье
Что означает эхо в телефонных разговорах