ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки. Общее число случаев приблизилось к 9 миллионам

Это рекордный суточный прирост за все время пандемии COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных случаев за сутки. До этого продолжительное время регистрировали менее 150 тысяч новых случаев за сутки.

По оценке ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 превысило 8,7 миллиона человек. По данным университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 миллиона человек.

Больше всего случаев заражения выявили в США, где коронавирус обнаружили у почти 2,3 миллиона человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия (1,083 миллиона человек). Следом идут Россия (583 тысячи заболевших), Индия (425 тысяч) и Великобритания (305 тысяч).

В России за сутки коронавирус обнаружили у 7600 человек. Умерли 95 человек — это минимальное значение почти за месяц, пишет "Медуза".

Всего в России с начала эпидемии коронавирус выявили у 592 280 человек, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве (+1068 за сутки), Подмосковье (+506), ХМАО (+295), Нижегородской области (+219), Петербурге (+217), Воронежской (+199), Свердловской (+197) и Иркутской (+194) областях.

За сутки выздоровели 4705 человек, с начала эпидемии — 344 416 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!