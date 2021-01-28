ВОЗ сообщила о 100 млн заразившихся COVID-19 в мире

Четверть зараженных, по данным ВОЗ, выявлены в США. Университет Джонса Хопкинса сообщал о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 млн человек, несколько дней назад.В мире число людей, которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 100 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК.
В мире число людей, которые заразились коронавирусом COVID-19, превысило 100 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 16:40 мск на планете, по данным организации, насчитывается 100 200 107 заразившихся коронавирусом.
По подсчетам ВОЗ, больше всего заразившихся выявлено в США — более 25 млн. На втором месте — Индия (10,7 млн), за ней — Бразилия (почти 9 млн). На четвертом месте идет Россия (3,7 млн), а замыкает первую пятерку стран Великобритания (3,6 млн).
Из данных организации следует, что наиболее сложная ситуация с COVID-19 складывается в Северной и Южной Америке, где заболели суммарно почти 45 млн человек. Далее следуют Европа (33,5 млн) и Юго-Восточная Азия (12,7 млн).
Американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты заболевших и умерших из-за COVID-19, сообщал о достижении отметки 100 млн заразившихся в мире еще 26 января. Сейчас, по его данным, этот показатель достиг почти 101 млн человек.
По подсчетам специалистов университета, лидером по числу заболевших и умерших являются США. Следом по этим показателям идут Индия и Бразилия. Вместе с тем Россия, находящаяся на четвертом месте по числу заболевших, в списке по количеству летальных исходов занимает восьмое место. Китай, на территории которого были выявлены первые случаи заражения коронавирусом и который долгое время был первым по числу заболевших, сейчас находится на 83-м месте.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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