ВОЗ сделала заключение относительно происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение. Все известные до сих пор данные свидетельствуют о том, что вирус не был создан в лаборатории или каким-либо похожим образом, заявил представитель ВОЗ Фадела Чаиб на пресс-конференции в Женеве во вторник, 21 апреля.
По всей вероятности, носителем вируса изначально было животное, а именно, летучая мышь, продолжила Чаиб. Однако пока неясно, как именно вирус преодолел видовой барьер и передался человеку.
В США не исключают искусственного происхождения вируса
Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен нести ответственность, если выяснится, что он "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2.
К призыву провести независимое исследование ситуации с распространением вируса присоединились Австралия и Германия. В свою очередь Китай отвергает предположения о якобы лабораторном происхождении вируса.
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Вирус выявлен у более 2,5 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 170 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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