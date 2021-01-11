11.01.2021, 17:48

ВОЗ проверит наиболее вероятный источник возникновения коронавируса


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ВОЗ проверит наиболее вероятный источник возникновения коронавируса
pixabay.com

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) открыты по отношению к любым гипотезам происхождения коронавируса, однако считают необходимым начать поиски в Ухане. Об этом в понедельник в интервью Центральному телевидению Китая заявила участник направляемой в Китай миссии экспертов ВОЗ, глава отдела вирусологии Медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс.

"На нынешнем этапе я не думаю, что нам стоит что-либо исключать. Но важно начать поиски в Ухане, где произошла большая вспышка", — подчеркнула она. "Нам нужно оставаться открытыми к любым видам гипотез. Об этом нас действительно попросили. Однако начать нужно с Уханя, где мы впервые узнали об этой ситуации", — сказала Купманс.

Как передает ТАСС, профессор пояснила, что нельзя винить какую-либо страну за пандемию. "ВОЗ предупреждала о риске появления новых заболеваний. Не думаю, что какая-либо страна застрахована от этого. Поэтому не думаю, что нужно кого-либо винить. Это все касается того, чтобы понимать и узнать что-то, что повысит глобальную готовность в будущем. По этой причине не думаю, что нам нужно указывать пальцами на кого-либо", — отметила эксперт.

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По ее словам, работа новой миссии ВОЗ по своим задачам будет отличаться от двух предыдущих визитов в Китай, которые состоялись в феврале и июле 2020 года. Купманс обратила внимание на то, что ранее специалисты ВОЗ были сфокусированы на проблеме распространения вспышки в Китае. "Нас попросили глубоко рассмотреть вопрос о том, как началась пандемия. Что послужило ее источником? Конечно, уже есть идеи насчет того, откуда произошел вирус. Наиболее вероятно — это места обитания летучих мышей. Однако нам необходимо реконструировать, что конкретно произошло, и узнать это для того, чтобы повысить нашу готовность в будущем", — указала эксперт.

Подготовка миссии

Как сообщил в понедельник на странице ВОЗ в Twitter генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эксперты по коронавирусу прибудут в Китай в четверг, 14 января. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявил, что зарубежные специалисты "проведут расследование совместно с китайскими учеными".

На брифинге в Женеве 5 января Гебрейесус выразил разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. Как сообщила затем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, такая задержка объяснялась "спецификой официальных процедур в условиях пандемии".

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией.

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