ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

"Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими", — заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. Затем он несколько раз медленно повторил название, которое в ВОЗ присвоили коронавирусу.

Ранее в международной организации распространившуюся из Китая инфекцию именовали "новым коронавирусом 2019 года". "На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент", — заявляла в январе глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

Брайанд также говорила, что экстренный комитет ВОЗ соберется и выберет общепризнанное название для новой инфекции из КНР, как только у специалистов организации появится на это время. "Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени", — поясняла она.

ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые не оказывали бы негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или на людей. Так, по мнению организации, такие названия заболеваний как "свиной грипп" и "ближневосточный респираторный синдром" спровоцировали негативное отношение к соответствующему сектору экономики и региону.