ВОЗ предупреждает страны Европы: пандемия коронавируса далека от завершения

”Пандемия далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах”,— сказал журналистам Гебрейесус. По его словам, случаи заболевания и смертности в странах этих регионов занижены из-за низкого уровня тестирования.
Глава ВОЗ также обратился к властям европейских стран в связи со смягчением ими ограничительных мер. ”Поскольку ограничения в Европе ослабевают из-за уменьшения числа новых случаев, мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать все случаи COVID-19 и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих тенденций снижения”,— добавил он.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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