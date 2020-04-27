27.04.2020, 20:11

ВОЗ предупреждает страны Европы: пандемия коронавируса далека от завершения

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EST 27
ВОЗ предупреждает страны Европы: пандемия коронавируса далека от завершения
Скриншот

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится еще не скоро, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По последним данным, коронавирусом заразились почти 3 млн жителей планеты, пишет "Коммерсант".

”Пандемия далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах”,— сказал журналистам Гебрейесус. По его словам, случаи заболевания и смертности в странах этих регионов занижены из-за низкого уровня тестирования.

Глава ВОЗ также обратился к властям европейских стран в связи со смягчением ими ограничительных мер. ”Поскольку ограничения в Европе ослабевают из-за уменьшения числа новых случаев, мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать все случаи COVID-19 и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих тенденций снижения”,— добавил он.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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