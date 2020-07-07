ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

По его словам, "[в начале вспышки] 400 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено за 12 недель". "И за минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения, — обратил внимание глава ВОЗ. — Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии".

"К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались, — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. — В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность продолжает расти".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!