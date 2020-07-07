ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, "[в начале вспышки] 400 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено за 12 недель". "И за минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения, — обратил внимание глава ВОЗ. — Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии".
"К настоящему моменту во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались, — добавил Тедрос Аданом Гебрейесус. — В то время как смертность на глобальном уровне летальность выровнялась, некоторые страны достигли значительно прогресса по сокращению числа смертей от коронавируса, тогда как в других странах смертность продолжает расти".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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