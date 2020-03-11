ВОЗ официально объявила о пандемии нового коронавируса

Ранее он допускал возможность пандемии и говорил, что ВОЗ готова помочь всем странам в борьбе с вирусом.

По его словам, распространение нового вируса приобрело характер пандемии. ВОЗ ожидает, что число заболевших и количество зараженных стран будет увеличиваться. ”Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия”, — подчеркнул Гебрейесус.

Стоит отметить, что пандемия — необычайно сильная эпидемия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.