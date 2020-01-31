ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". По словам Гебрейесуса, у китайских властей есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.
"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", — пояснил он.
В то же время Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.
"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", — сказал он на пресс-конференции.
Глава организации отметил, что ВОЗ "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.
Еще неделю назад, 23 января, в ВОЗ считали преждевременным объявление вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, ЧС в сфере международного здравоохранения.
27 января ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса, в Китае оценив его как "очень высокий", а на региональном и мировом — как "высокий". Причем до этого в докладах угроза на мировом уровне характеризовалась как "умеренная". Эту оценку в ВОЗ назвали ошибочной.
Позднее российский оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ проинформировал, что проведет в пятницу заседание, на котором рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с этим заболеванием на фоне решения ВОЗ.
Новый коронавирус (2019-nCoV)
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.
За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.
По последним данным, в Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 29% (1 737). Больше всего заболевших зарегистрировано в Хубэе (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев) — это ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (36%).
Уже известно, что вирус может передаваться от человека к человеку, в том числе во время инкубационного периода, продолжительность которого может достигать 14 дней.
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