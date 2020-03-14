ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу эпицентром пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. "Европа теперь является эпицентром пандемии, на нее приходится больше зарегистрированных случаев заражения и смертей, чем во всех остальных странах вместе взятых, за исключением Китая", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на пресс-конференции по видеосвязи в Женеве в пятницу, 13 марта.

По словам Гебрейесуса, на данный момент во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев коронавирусной инфекции в 123 странах, число летальных исходов превысило пять тысяч. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарной борьбе с пандемией, позволяющей людям и организациям содействовать в финансировании производства защитных масок, перчаток, халатов для медработников и комплектов для диагностики, а также исследований в сфере разработки вакцин.

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