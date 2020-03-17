ВОЗ: нужно тестировать всех подозрительных и изолировать всех больных

Страны должны уделять больше внимания тестированию на коронавирус и изолированию больных. С таким призывом обратился в понедельник на брифинге в Женеве к мировому сообществу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
"Нужно тестировать и изолировать. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован", — сказал он, подчеркнув, что следует "тестировать все подозрительные случаи".
Глава ВОЗ отметил, что в мире наблюдается "быстрая эскалация" таких мер, как закрытие школ, отмена спортивных мероприятий и массовых собраний. "Однако мы не видели достаточно срочного наращивания мер по тестированию, изолированию [заболевших] и выявлению контактов [больных людей со здоровыми], что является ключевым инструментом реагирования на заболевание COVID-19", — сказал гендиректор. Он пояснил, что при всей важности шагов, направленных на уменьшение массовых контактов между людьми, сами по себе такие меры не могут побороть пандемию. "Наш призыв к странам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, во всех подтвержденных случаях болезни, даже когда она протекает легко, пациентов следует изолировать.
"Если инфицированных людей держать дома, то могут подвергнуться риску другие члены семьи", — пояснил гендиректор. Он напомнил, что речь идет о "серьезном заболевании", и хотя наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, есть также случаи с летальным исходом среди молодых людей.
Рост числа инфицированных
Число заразившихся новым коронавирусом и умерших от него за пределами Китая превысило их число в КНР, добавил глава ВОЗ
"За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). На данный момент известно о большем числе случаев [заражения] и смертей в остальном мире, чем в Китае", — сказал он.
"Мы наблюдали за быстрым ростом мер, связанных с социальным дистанцированием, такими как закрытие школ и отменой спортивных событий и других мероприятий. Но мы не наблюдали за достаточно срочным ростом [мер] в том, что касается тестирования, изолирования и отслеживания [круга лиц, с которым контактировали зараженные], что является основой реагирования на COVID-19", — также отметил глава ВОЗ.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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