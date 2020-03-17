17.03.2020, 09:00

ВОЗ: нужно тестировать всех подозрительных и изолировать всех больных

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ВОЗ: нужно тестировать всех подозрительных и изолировать всех больных
AFP

Страны должны уделять больше внимания тестированию на коронавирус и изолированию больных. С таким призывом обратился в понедельник на брифинге в Женеве к мировому сообществу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Нужно тестировать и изолировать. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован", — сказал он, подчеркнув, что следует "тестировать все подозрительные случаи".

Глава ВОЗ отметил, что в мире наблюдается "быстрая эскалация" таких мер, как закрытие школ, отмена спортивных мероприятий и массовых собраний. "Однако мы не видели достаточно срочного наращивания мер по тестированию, изолированию [заболевших] и выявлению контактов [больных людей со здоровыми], что является ключевым инструментом реагирования на заболевание COVID-19", — сказал гендиректор. Он пояснил, что при всей важности шагов, направленных на уменьшение массовых контактов между людьми, сами по себе такие меры не могут побороть пандемию. "Наш призыв к странам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, во всех подтвержденных случаях болезни, даже когда она протекает легко, пациентов следует изолировать.

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"Если инфицированных людей держать дома, то могут подвергнуться риску другие члены семьи", — пояснил гендиректор. Он напомнил, что речь идет о "серьезном заболевании", и хотя наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, есть также случаи с летальным исходом среди молодых людей.

Рост числа инфицированных

Число заразившихся новым коронавирусом и умерших от него за пределами Китая превысило их число в КНР, добавил глава ВОЗ

"За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС). На данный момент известно о большем числе случаев [заражения] и смертей в остальном мире, чем в Китае", — сказал он.

"Мы наблюдали за быстрым ростом мер, связанных с социальным дистанцированием, такими как закрытие школ и отменой спортивных событий и других мероприятий. Но мы не наблюдали за достаточно срочным ростом [мер] в том, что касается тестирования, изолирования и отслеживания [круга лиц, с которым контактировали зараженные], что является основой реагирования на COVID-19", — также отметил глава ВОЗ.

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Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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