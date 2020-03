ВОЗ назвала сроки появления вакцины от коронавируса

Он уточнил, что США испытывают одну вакцину. Еще несколько вакцин в мире начнут испытывать на следующей неделе.

Райан также добавил, что миру необходимо сосредоточится на мерах в сфере общественного здоровья во избежание повторного распространения коронавируса в будущем, пишет Reuters.

"На самом деле нам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти инфицированных и изолировать их, а также найти все их контакты для того, чтобы также изолировать", – отметил Райан.

"We have to take the fight to the virus"

