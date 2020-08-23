ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения защитной маски от коронавируса

Отмечается, что организации советуют не требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией коронавируса.

”Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи”, — указывается в рекомендациях.

При этом организации рекомендуют учитывать несколько факторов, в случае если ребенку от 6 до 11 лет. Так, речь идет о его умении безопасно и правильно пользоваться маской, об уровне распространения вируса в месте, в котором он проживает. Кроме того, ВОЗ указывает на надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения такого средства защиты на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к ним и возможность менять и стирать маски.

Кроме того, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют пользоваться маской детям в возрасте 12 лет и старше.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!