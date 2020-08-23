ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения защитной маски от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дали рекомендации насчет возраста, при котором нужно носить защитную маску. Об этом сообщает сайт ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дали рекомендации насчет возраста, при котором нужно носить защитную маску. Об этом сообщает сайт ВОЗ.
Отмечается, что организации советуют не требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией коронавируса.
”Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи”, — указывается в рекомендациях.
При этом организации рекомендуют учитывать несколько факторов, в случае если ребенку от 6 до 11 лет. Так, речь идет о его умении безопасно и правильно пользоваться маской, об уровне распространения вируса в месте, в котором он проживает. Кроме того, ВОЗ указывает на надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения такого средства защиты на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к ним и возможность менять и стирать маски.
Кроме того, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют пользоваться маской детям в возрасте 12 лет и старше.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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