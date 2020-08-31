ВОЗ назвала четыре условия безопасного "открытия" стран

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества (ряда стран). Мы хотим видеть, что дети возвращаются в школы, а люди - на рабочие места. Но мы хотим, чтобы это было сделано безопасно", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

"Мы считаем, что для того, чтобы взять под контроль (коронавирус - ИФ), все страны, сообщества и отдельные лица должны сосредоточиться на четырех основных положениях", - отметил глава организации.

В частности, по словам Гебрейесуса, необходимо предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска - пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и работников на "передовой".

Также он подчеркнул необходимость соблюдения основных правил, таких как социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и ношение масок. Также власти должны разработать план по тестированию, обнаружению, изоляции и лечению заболевших, а также по отслеживанию контактов и последующему карантину.

По словам Гебрейесуса, общенациональных изоляций можно избежать в случае своевременного принятия соответствующих мер.

По состоянию на 31 августа в мире выявлено свыше 25,4 млн случаев заражения коронавирусом, причем более 852 тыс. заразившихся скончались. Выздоровели 17,8 млн заболевших.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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