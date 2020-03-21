ВОЗ может потребоваться до 150 миллионов тестов на коронавирус

"Это анализ на случай развития ситуации по наименее благоприятному сценарию, но это цифры, на которые мы должны ориентироваться", — подчеркнул он.
Тем временем цепочки поставок находятся под серьезным давлением, обратил внимание специалист. "Нам становится все сложнее перемещать материально-технические средства и персонал", — заметил Райан. Для снабжения нуждающихся стран нужны воздушные мосты с учетом того, что регулярное авиасообщение по всему миру практически прекращено.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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