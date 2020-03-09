ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране

По данным ВОЗ, количество случаев заражения в мире увеличилось до 105 586. При этом за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 610 новых зараженных и 71 летальный исход.

Как известно, за последние сутки коронавирус проник в Болгарию, Коста-Рику, Молдавию, Французскую Гвиану, на Мальдивы, Мальту, датские Фарерские острова, а также на французский карибский остров Мартиника.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.