ВОЗ: Европе предстоят шесть тяжелых месяцев пандемии

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, выступая на виртуальном брифинге, заявил, что на прошлой неделе на континенте было зарегистрировано более 29 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. "Европа снова стала эпицентром пандемии вместе с Соединенными Штатами", — сказал Клюге на пресс-конференции в Копенгагене, добавив, что в Старом Свете "каждые 17 секунд умирает один человек".

По словам чиновника ВОЗ, которого цитирует ВВС, на Европу в настоящее время приходится 28% мировых случаев заболевания COVID-19 и 26% смертей. Он выразил особую озабоченность ситуацией в Швейцарии и Франции, где отделения интенсивной терапии загружены на 95%.

Тем не менее, отметил Клюге, число новых случаев заражения сокращается, поскольку карантин сдерживает распространение инфекций. Большинство европейских стран вновь ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение болезни, поскольку вторая волна пандемии набрала обороты в октябре.

На данный момент в Европе зарегистрировано 15 738 179 подтвержденных случаев коронавируса и 354 154 летальных исходов, связанных с COVID-19, и только в Северной и Южной Америке, по данным ВОЗ, есть более высокие общерегиональные показатели.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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