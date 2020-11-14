ВОЗ допустила ужесточение COVID-мер при росте случаев заболевания

"Все основные меры общественного здравоохранения и социальные меры должны быть продолжены, в том числе тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", — сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что "если количество случаев снова ускорится, могут потребоваться более жесткие ограничительные меры, адаптированные к местным условиям".

Как подчеркнула Вуйнович, "цель состоит в том, чтобы держать распространение под контролем, чтобы кластеры не перерастали в местную передачу".

Представитель ВОЗ также отметила, что Россия предоставляет важные знания и опыт по этому и другим заболеваниям и мерам организации системы здравоохранения и предоставления медицинских услуг. По ее словам, этот опыт способствует лучшему пониманию пандемии и обновлению наших общих рекомендаций.

Ранее американский университет Джонса Хопкинса сообщал, что с начала пандемии COVID-19 число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 300 905 человек.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!